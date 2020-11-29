Суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом тайської національної страви

Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування пай тая кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Це просте блюдо, але дуже насичене різними смаками!",- поділився Ектор у підписі до посту.

Для приготування вам знадобиться:

  • Рисова локшина;
  • Курячі грудки або креветки;
  • Рослинна олія;
  • Коричневий цукор;
  • Соєвий соус;
  • Рисовий оцет і сік лайма;
  • Рибний соус;
  • Овочі (морква, паростки квасолі, зелена цибуля, часник і кінза);
  • Яйце;
  • Арахіс.

Перш за все потрібно приготувати локшину до стану альденте згідно з інструкцією на упаковці.

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До складу соусу підуть: коричневий цукор, соєвий соус, рисовий оцет, сік лайма і рибний соус. Отриману масу потрібно ретельно перемішати і залишити настоюватися.

Переходимо до курки і креветок. У вокі або глибокій каструлі, на середньому вогні потрібно обсмажити курку до готовності. Якщо ви використовуєте креветки, готуйте приблизно 3 хвилини або до непрозорості.

На маслі, що залишилося потрібно пропасерувати овочі до хрусткої м'якості.

Далі відсуньте овочі до країв ємності і додайте яйця в центр. Відварюйте, поки яйця не схопляться. Перемішайте, обсмажте все разом: додайте курку, локшину і соус, киньте все разом і відварюйте 1-2 хвилини.

Подавати блюдо потрібно теплим, заправленим кінзою, арахісом і насінням кунжуту.

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