Суддя українського кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом тайської національної страви
Як передає Politeka.net, покрокову інструкцію приготування пай тая кухар опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Це просте блюдо, але дуже насичене різними смаками!",- поділився Ектор у підписі до посту.
Для приготування вам знадобиться:
- Рисова локшина;
- Курячі грудки або креветки;
- Рослинна олія;
- Коричневий цукор;
- Соєвий соус;
- Рисовий оцет і сік лайма;
- Рибний соус;
- Овочі (морква, паростки квасолі, зелена цибуля, часник і кінза);
- Яйце;
- Арахіс.
Перш за все потрібно приготувати локшину до стану альденте згідно з інструкцією на упаковці.
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До складу соусу підуть: коричневий цукор, соєвий соус, рисовий оцет, сік лайма і рибний соус. Отриману масу потрібно ретельно перемішати і залишити настоюватися.
Переходимо до курки і креветок. У вокі або глибокій каструлі, на середньому вогні потрібно обсмажити курку до готовності. Якщо ви використовуєте креветки, готуйте приблизно 3 хвилини або до непрозорості.
На маслі, що залишилося потрібно пропасерувати овочі до хрусткої м'якості.
Далі відсуньте овочі до країв ємності і додайте яйця в центр. Відварюйте, поки яйця не схопляться. Перемішайте, обсмажте все разом: додайте курку, локшину і соус, киньте все разом і відварюйте 1-2 хвилини.
Подавати блюдо потрібно теплим, заправленим кінзою, арахісом і насінням кунжуту.
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