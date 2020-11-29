Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом тайского национального блюда

Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления пай тая повар опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Это простое блюдо, но очень насыщенное разными вкусами!", - поделился Эктор в подписи к посту.

Для приготовления вам понадобится:

Рисовая лапша;

Куриные грудки или креветки;

Растительное масло;

Коричневый сахар;

Соевый соус;

Рисовый уксус и сок лайма;

Рыбный соус;

Овощи (морковь, ростки фасоли, зеленый лук, чеснок и кинза);

Яйца;

Арахис.

Прежде всего нужно приготовить лапшу до состояния альденте согласно инструкции на упаковке.

В состав соуса пойдут: коричневый сахар, соевый соус, рисовый уксус, сок лайма и рыбный соус. Получившеюся массу нужно тщательно перемешать и оставить настаиваться.

Переходим к курице и креветкам. В воке или глубокой кастрюле, на среднем огне нужно обжарить курицу до готовности. Если вы используете креветки, готовьте примерно 3 минуты или до непрозрачности.



На оставшемся масле нужно пропассировать овощи до хрустящей мягкости.

Далее отодвиньте овощи к краям емкости и добавьте яйца в центр. Отваривайте, пока яйца не схватятся. Перемешайте, обжарьте все вместе: добавьте курицу, лапшу и соус, бросьте все вместе и отваривайте 1-2 минуты.



Подавать блюдо нужно теплым, заправленным кинзой, арахисом и семенами кунжута.

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