Судья украинского кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом тайского национального блюда
Как передает Politeka.net, пошаговую инструкцию приготовления пай тая повар опубликовал на своей страничке в Instagram.
"Это простое блюдо, но очень насыщенное разными вкусами!", - поделился Эктор в подписи к посту.
Для приготовления вам понадобится:
- Рисовая лапша;
- Куриные грудки или креветки;
- Растительное масло;
- Коричневый сахар;
- Соевый соус;
- Рисовый уксус и сок лайма;
- Рыбный соус;
- Овощи (морковь, ростки фасоли, зеленый лук, чеснок и кинза);
- Яйца;
- Арахис.
Прежде всего нужно приготовить лапшу до состояния альденте согласно инструкции на упаковке.
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В состав соуса пойдут: коричневый сахар, соевый соус, рисовый уксус, сок лайма и рыбный соус. Получившеюся массу нужно тщательно перемешать и оставить настаиваться.
Переходим к курице и креветкам. В воке или глубокой кастрюле, на среднем огне нужно обжарить курицу до готовности. Если вы используете креветки, готовьте примерно 3 минуты или до непрозрачности.
На оставшемся масле нужно пропассировать овощи до хрустящей мягкости.
Далее отодвиньте овощи к краям емкости и добавьте яйца в центр. Отваривайте, пока яйца не схватятся. Перемешайте, обжарьте все вместе: добавьте курицу, лапшу и соус, бросьте все вместе и отваривайте 1-2 минуты.
Подавать блюдо нужно теплым, заправленным кинзой, арахисом и семенами кунжута.
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