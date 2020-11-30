У такий важливий день, як весілля, завжди хочеться виглядати чудово

Зірки також, як і будь-яка жінка, готуються до торжества і вибирають вбрання, які надовго запам'ятовуються всім, повідомляє Politeka.net. Згадаймо наряди знаменитостей у таку важливу дату.

Відома співачка Настя Каменських довгий час приховувала свої стосунки з репером, Потапом. У травні минулого року пара не тільки повідомила про свої стосунки, але і зіграла весілля. Настя вибрала наряд, який відмінно підкреслив всі її вигини.

Красуня Тіна Кароль вийшла заміж у 2008 році за продюсера Євгена Огіра, який, на жаль, помер. Артистка вибрала гарну сукню, що тримається на грудях. Наряд струмував на фігурі співачки і виглядала вона в ньому вражаюче.

Колишня солістка групи "Время и Стекло", співачка Надя Дорофєєва, вийшла заміж за співака Володимира Дантеса у 2015 році. Струнка красуня чудово виглядала в приталеній довгій сукні без бретелей.

Відома співачка Ані Лорак виходила заміж за турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу в трьох сукнях. Особливо запам'ятався наряд з трояндами і глибоким декольте.

Телеведуча шоу "Орел і решка" Регіна Тодоренко зіграла весілля в довгому обтягуючому вбранні, який підкреслив її вигини.

Співачка Наташа Корольова замовляла своє весільне вбрання у кутюр'є Валентина Юдашкіна, а також були ще вбрання для пишного свята, яке красуня вибирала і купувала без чиєїсь допомоги.

Співачка Лоліта Мілявська виходила заміж вп'яте в різних сукнях, але особливо запам'яталася остання - короткий наряд, що оголив стрункі ніжки.

Нагадаємо, що Кароль забула про минулі образи і влаштувала «пожежу» на сцені «Квартал 95»: «жінка-богиня».

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль вітають з народженням сина, схожість з батьком вражає.

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