В такой важный день, как свадьба, всегда хочется выглядеть великолепно

Звезды также, как и любая женщина, готовятся к торжеству и выбирают наряды, которые надолго запоминаются всем, сообщает Politeka.net. Давайте вспомним наряды знаменитостей в столь важную дату.

Известная певица Настя Каменских долгое время скрывала свои отношения с рэпером, Потапом. В мае прошлого года пара не только сообщила о своих отношениях, но и сыграла свадьбу. Настя выбрала наряд, которые отлично подчеркнул все ее изгибы.

Красотка Тина Кароль вышла замуж в 2008 году за продюсера Евгения Огира, который, к сожалению, скончался. Артистка выбрала красивое платье, держащееся на груди. Наряд струился на фигуре певицы и выглядела она в нем впечатляюще.

Бывшая солистка группы «Время и Стекло», певица Надя Дорофеева, вышла замуж за певца Владимира Дантеса в 2015 году. Стройная красотка прекрасно смотрелась в приталенном длинном платье без бретелек.

Известная певица Ани Лорак выходила замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу в трех платьях. Особенно запомнился наряд с розами и глубоким декольте.

Телеведущая шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко сыграла свадьбу в длинном обтягивающем наряде, который подчеркнул ее изгибы.

Певица Наташа Королева заказывала свой свадебный наряд у кутюрье Валентина Юдашкина, а также были еще наряды для пышного торжества, которое красотка выбирала и покупала без чьей-либо помощи.

Певица Лолита Милявская выходила замуж пятый раз в разных платьях, но особо запомнилось последнее - короткий наряд, оголивший стройные ножки.

Напомним, что Кароль забыла о прошлых обидах и устроила «пожар» на сцене «Квартал 95»: «Женщина-богиня».

Как сообщала Politeka, Тину Кароль поздравляют с рождением сына, сходство с отцом поражает.

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