Популярна модель Ірина Шейк знає, як потрібно проводити час в компанії подруги-красуні

Відповідні знімки зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.

Так, Ірина Шейк поділилася з фанатами цілою добіркою знімків з нескромної фотосесії, де також брала участь ще одна модель.

Заради пікантних знімком модель тримала свою колегу за "п'яту точку" , а на одному зі знімків Ірина Шейк навіть залізла рукою під піджак красуні

Відверта фотосесія Ірини Шейк зі своєю подружкою-красунею припала до душі численної армії шанувальників, які завалили зірку лайками і захопленими коментарями.

"Люблю вас, дівчатка", "яка пара", "Тропікана жінка", " Ірина ви просто прекрасні. Батьківщина з вами", "красуня", "Пара мрії", "Красиво як завжди", " що тут відбувалося?""Куди Ти руку прикладаєш?", "Я думаю у тебе все добре", - написали вони в коментарях під знімками.

До цього супермодель російського походження Ірина Шейк вразила красою, застигши в спокусливій позі.

"Груднева обкладинка знята. Люблю вас, хлопці, який у нас був веселий морозний день на озері Комо 😂❤️❤️❤️ і спасибі за те, що ви завжди приносите сонце і пасту в моє життя», - підписала вона знімок.

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