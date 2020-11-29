Популярная модель Ирина Шейк знает, как нужно проводить время в компании подруги-красотки

Соответствующие снимки звезда опубликовала в своем личном Instagram.

Так, Ирина Шейк поделилась с фанатами целой подборкой снимков с нескромной фотосессии, где также участвовала еще одна модель.

Ради пикантных снимком модель держала свою коллегу за "пятую точку", а на одном из снимков Ирина Шейк даже залезла рукой под пиджак красотки

Откровенная фотосессия Ирины Шейк со своей подружкой-красоткой пришлась по душе многочисленной армии поклонников, которые завалили звезду лайками и восторженными комментариями.

"Люблю вас, девочки", "Какая пара", "Тропикана женщина", "Ирина вы просто прекрасны. Родина с вами", "Красотка", "Пара мечты", "Красиво как всегда", "Что здесь происходило?" "Куда ты руку прикладываешь?", "Я думаю у тебя все хорошо", - написали они в комментариях под снимками.

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«Декабрьская обложка снята. Люблю вас, ребята, какой у нас был веселый морозный день на озере Комо 😂❤️❤️❤️ и спасибо за то, что вы всегда приносите солнце и пасту в мою жизнь», - подписала она снимок.

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