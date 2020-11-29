Погода в Україні почне погіршуватися: країну накриє мокрим снігом

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру.



Так, вже починаючи з 30 листопада по всій країні випаде сніг, попри порівняно теплу погоду - до 6 градусів зі знаком "плюс" вдень і до мінус 5 вночі.

Схожа ситуація з погодою триватиме майже весь тиждень. Температура коливатиметься від -1 до -4 на заході України. 2 градуси морозу вночі і до 6 градусів тепла вдень буде на решті території країни. До четверга снігом накриватиме всю Україну, за винятком західних областей.





Варто відзначити, що в Гідрометцентрі прогнозують, що зима в Україні буде аномально теплою, як минулого року.

Метеорологи пояснюють це тим, що на погоду в Європі будуть впливати, в першу чергу, Атлантичний і Північний Льодовитий океани, які зараз мають дуже високу температуру.

Також ми повідомляли, що календарна зима лише на початку грудня почнеться з невеликого похолодання, але потім погода порадує українців аномальним теплом для цієї пори року.

За словами синоптиків, різке похолодання потрібно очікувати до Дня святого Миколая, коли вночі стовпчики термометрів різко впадуть нижче нуля.

Нагадаємо, Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".











