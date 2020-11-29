Погода в Украине начнет ухудшаться: страну накроет мокрым снегом

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные на сайте украинского гидрометцентра.



Так, уже начиная с 30 ноября по всей стране выпадет снег, несмотря на сравнительно теплую погоду - до 6 градусов со знаком "плюс" днем и до минус 5 ночью.

Похожая ситуация с погодой продлится почти всю неделю. Температура будет колебаться от -1 до -4 на западе Украины. 2 градуса мороза ночью и до 6 градусов тепла днем будет на остальной территории страны. До четверга снегом будет накрывать всю Украину за исключением Западных областей.





Стоит отметить, что в гидрометцентре прогнозируют, что зима в Украине будет аномально теплой, как в прошлом году.

Метеорологи объясняют это тем, что на погоду в Европе будут оказывать влияния, в первую очередь, Атлантический и Северный Ледовитый океаны, которые сейчас имеют очень высокую температуру.

Также мы сообщали, что календарная зима лишь в начале декабря начнется с небольшого похолодания, но потом погода порадует украинцев аномальным теплом для этого времени года.

По словам синоптиков, резкое похолодание нужно ожидать ко Дню святого Николая, когда ночью столбики термометров резко упадут ниже нуля.

Напомним, Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".











