Переможниця проекту» Танці з зірками і героїня шоу" Холостячка" Ксенія Мішина поділилася наболілим

Як передає Politeka.net, свій пост в Instagram актриса присвятила всесвітній шістнадцятиденній акції проти насильства.

"Мені є що сказати на цю тему. У своєму житті я стикалася з ситуаціями, в яких чоловік був свято впевнений в тому, що він правий і сильніше, тільки тому що він чоловік. Донині я вдячна собі за те, що знаходила в собі силу йти не озираючись, попри біль, страх і образу", - розповіла Ксенія.

Актриса зазначила, що незважаючи ні на що, жінка не повинна миритися з насильством.



"Вам, дорогі жінки, часто мами, які потрапляють в коло насильства - фізичного, емоційного, фінансового і сексуального, я хочу сказати: ця сила є в кожній! Повірте в себе! Це не можна терпіти!",- підкреслила Мішина.

Також вона поділилася єдиним вірним рішенням у разі насильства в сім'ї.



"Своєю вірою в себе, внутрішньою мудрістю, своїм материнським інстинктом, закладеним в нас з народження обійміть себе самі і йдіть", - впевнена актриса.

Шанувальники повністю погодилися з думкою Ксенії і подякували за мудрі слова.

"Дуже сильний піст, а головне життєвий! Багато жінок сидять в страху і бояться зробити перший крок від насильства. Дуже мотивують ваші слова, ви дуже розумна жінка! Я захоплююся Вами"," згодна на всі 100%"," ви дуже сильна жінка, просто захоплююся вами", спасибі, що надихаєте, у Вас є чому навчитися", - писали в коментарях під постом.

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