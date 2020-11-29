Українцям розповіли, за який період здійснюється обчислення заробітної плати при призначенні пенсії
Як передає Politeka.net, нюанси роз'яснили на Facebook-сторінці"Пенсійного кур'єра".
У газеті зазначили, що для обчислення пенсії враховується зарплата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
"За бажанням пенсіонера і за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується зарплата за будь - які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв", - йдеться в повідомленні.
А ось порядок визначення зарплати українців для обчислення пенсії врегульовано статтею 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Варто відзначити, що в Україні можуть скоротити дотацію Пенсійному фонду, що може призвести до проблем з пенсією.
Так, у держбюджеті-2021 у першому читанні пропонувалося виділити фінансування Пенсійному фонду в розмірі 203,819 млрд гривень. Проте вже до другого читання дане фінансування пропонується скоротити на 8,5 млрд гривень до 195,319 млрд гривень.
Також ми повідомляли, що середня заробітна плата за жовтень досягла рекордного за 2020-й рік розміру-12 174 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум підвищать, що буде з пенсіями і зарплатами.
Як повідомляла Politeka, українцям приготували нове підвищення, кому і скільки грошей належить.
Також Politeka писала, що українців добили новими даними по прожитковому мінімуму.
Популярні новини заразПоказати ще
"Наречена" Харламова в розчахнутій кофтині похвалилася своїми головними ласощами: "Володарка розкішних..."
"Холостячка" Мішина з глибоким декольте підкорила своєю чуттєвістю: "Як же хочеться..."
Бразильська красуня з Victoria's Secret здивувала виглядом в крихітній сукні: "Ох, це обличчя…"
"Поцілував доньку і пішов": трагедія обірвала життя трьох людей на київській трасі, деталі і фото