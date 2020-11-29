Українцям розповіли, за який період здійснюється обчислення заробітної плати при призначенні пенсії





Як передає Politeka.net , нюанси роз'яснили на Facebook-сторінці"Пенсійного кур'єра".

У газеті зазначили, що для обчислення пенсії враховується зарплата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

"За бажанням пенсіонера і за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується зарплата за будь - які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль по 30 червня 2000 року незалежно від перерв", - йдеться в повідомленні.