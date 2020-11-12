"Прожиточный минимум в следующем году будет меняться..."

Раскрыты нюансы повышения прожиточного минимума, к которому привязаны соцвыплаты, а также зарплаты и пенсии

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, уже 1 декабря общий размер минимума повысят до 2189 и его фактически "заморозят" до июля 2021 года. Поэтому минимальные пенсии и зарплаты бюджетников останутся на прежнем уровне.

Прожиточный минимум в следующем году будет меняться таким образом:

общий показатель: до 1 июля - 2189 грн, с 1 июля – 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн;

для детей до 6 лет: до 1 июля - 1921 грн, с 1 июля – 2013 грн, с 1 декабря – до 2100 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет: до 1 июля – 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн;

для инвалидов: до 1 июля – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн;

для трудоспособных украинцев: до 1 июля – 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

Эксперты напоминают, что от прожиточного минимума напрямую зависит размер большинства соцвыплат, которые начисляются украинцам.

Так, аналитик Лидия Ткаченко утверждает, что размер минимума необходимо повысить до фактической стоимости жизни (3763 гривен).

На заслуженном отдыхе украинцы получают пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов: на сегодняшний день это 1712 и 17120 гривен, а после повышения с 1 декабря - 1934 и 19340 гривен.

Но от размера минимума зависит и размер субсидий на коммунальные услуги. Согласно законодательству, месячный (средний) доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за предоставленные коммунальные услуги, а остальное должна покрыть субсидия от государства.

Ранее мы сообщали, в Минсоцполитики предложили разрешить лицам старше 50 лет по собственному желанию отказываться от участия в обязательном пенсионном накоплении.

Глава ведомства Марина Лазебная полагает, что после такого решения украинцам будет проще найти работу в конкуренции с молодыми людьми.

Напомним, что Пенсии и соцпомощь по-новому, важное решение Кабмина

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