В 2020-2021 году украинцам собираются трижды повысить прожиточный минимум

Как стало известно Politeka.net, ближайшее плановое увеличение ожидается уже в декабре, еще два заложены в государственный бюджет на следующий год. Такие цифры заложили в проект, который Верховная Рада приняла в первом чтении 5 ноября, пишет "Хвиля".

В декабре будет повышение минимума с 2118 до 2189 гривен. Кроме того, сумма для детей до 6 лет вырастет до 1 921 гривны; для детей от 6 до 18 лет – до 2 395 гривен, для трудоспособных украинцев – до 2 270 гривен, для граждан, потерявших работоспособность – до 1 769 гривен.

В следующий раз минимум должны повысить в июле 2021 года – до 2294 гривен. При этом для маленьких детей в бюджете заложена сумма в 2013 гривен, для украинцев возрастом до 18 лет – 2 510 гривен, для трудоспособных – 2 379 гривен, для утративших трудоспособность – 1 854 гривны.

Второе повышение в 2021 году жители Украины получат с декабря, размер в общем составит 2 393 гривен. Выплаты для детей до шести лет увеличатся до 2100 гривен, для лиц 6-17 лет сумма составит 2 618 гривен, для трудоспособного населения – 2 481 гривну, для нетрудоспособных – 1 934 гривны.

Стоит добавить, что прожиточный минимум влияет на размер стипендий, пенсий, зарплат и многих социальных выплат.

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