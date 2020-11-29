Украинцам рассказали, за какой период осуществляется исчисление заработной платы при назначении пенсии
Как передает Politeka.net, нюансы разъяснили на Facebook-страничке "Пенсионного курьера".
В газете отметили, что для исчисления пенсии учитывается зарплата за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.
"По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет меньше 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов", - говорится в сообщении.
А вот порядок определения зарплаты украинцев для исчисления пенсии урегулирован статьей 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Стоит отметить, что в Украине могут сократить дотацию Пенсионному фонду, что может привести к проблемам с пенсией.
Так, в госбюджете-2021 в первом чтении предлагалось выделить финансирование Пенсионному фонду в размере 203,819 млрд гривен. Однако уже ко второму чтению данное финансирование предлагается сократить на 8,5 млрд гривен до 195,319 млрд гривен.
Также мы сообщали, что средняя заработная плата за октябрь достигла рекордного за 2020-й год размера - 12 174 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы.
Напомним, что прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами.
Как сообщала Politeka, украинцам приготовили новое повышение, кому и сколько денег полагается.
Также Politeka писала, что украинцев добили новыми данными по прожиточному минимуму.
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