Украинцам рассказали, за какой период осуществляется исчисление заработной платы при назначении пенсии





Как передает Politeka.net , нюансы разъяснили на Facebook-страничке "Пенсионного курьера".

В газете отметили, что для исчисления пенсии учитывается зарплата за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года.

"По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о зарплате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет меньше 60 месяцев, для исчисления пенсии также учитывается зарплата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года независимо от перерывов", - говорится в сообщении.