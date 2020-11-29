Трагедія в родині Меган Маркл і принца Гаррі "помирила" синів принцеси Діани

Про це пише британське видання Mirror.

Офіційно королівська сім'я ніяк не відреагувала на гучне зізнання Меган Маркл про викидень.

Але інсайдери запевняють, що ця новина шокувала оточення Єлизавети II, і сім'я надала колишнім герцогам емоційну підтримку.

"Це глибоко особиста справа, яку ми не будемо коментувати", - заявили в Букінгемському палаці на запит журналістів.

Однак джерела запевняють, що про викидень Меган Маркл у дворі знали ще влітку. Трагедія в родині герцогів Сассекських навіть зблизила принців Вільяма і Гаррі, які до цього тривалий час не спілкувалися.

Старший син принцеси Діани забув про образи і підтримав брата і його дружину. Їх батько, принц Чарльз, також допоміг парі перенести гіркоту втрати. За інформацією обізнаних інсайдерів, скорбота згуртувала всю королівську сім'ю.

Зазвичай члени королівської сім'ї дотримуються принципу "ніколи не скаржся, ніколи не пояснюйся", але цього разу оточення Єлизавети II не могло не підтримати Меган Маркл, яка пережила трагедію з дитиною.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл влітку втратила другу дитину. Будучи вагітною, колишня герцогиня відчула сильний біль у животі, коли няньчилася зі своїм первістком Арчі.

Через якийсь час Меган Маркл вже опинилася в лікарні, а молодший син принцеси Діани тримав її за руку.

На трагедію публічно відреагував брат принцеси Діани, який відразу ж підтримав колишніх герцогів.

"Це нестерпно сумно. Не можу уявити собі муки будь-якої пари, яка втратила дитину. Сьогодні всі мої думки з ними [Гаррі і Меган]", - заявив дядько принца Гаррі Чарльз Спенсер.

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