Российский шоумен муж певицы Наташи Королевой Тарзан поделился неожиданным видео

Как передает Politeka.net, кадры Сергей Глушко опубликовал в сторис на своей страничке в Instagram.

Судя по обстановке, Тарзан сыграл в спектакле, где играл в одних штанах с белой накидкой.

Согласно сценарию, Тарзан, эпатажно подхватив чемодан, освободил место на сцене для других актеров.

Напомним, Тарзан признался в измене Наташе Королевой с девушками, которые впоследствии обокрали его дом. По словам артиста, они «обладали набором веществ», которые ввели его в состояние «полного неадеквата».



Певица не теряет время зря после такого признания возлюбленного и занимается своей внешностью. В соцсетях Королева опубликовала видео, на котором изменилась почти до неузнаваемости, чем вызвала критику со стороны своих поклонников.

Ее новая прическа уж сильно была похожа на прическу ее возлюбленного.







"Теперь можно вместо Тарзана выступать", "Видать многовато уже с Тарзаном вместе, превращается в его копию. Вне восторга", "Вы теперь с Сергеем стали как брат с сестрой, очень необычно, привыкли Вас видеть темненькой", - писали поклонники певицы под видео.

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