Що задумали в уряді

Урізання бюджету від Кабміну відіб'ється на виплатах, які отримують пенсіонери

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, уряд вирішив перенести підвищення мінімалки до 6500 гривень з липня на грудень 2021 року.

Через це українці, які мають повний стаж і вік від 65 років, щомісяця отримуватимуть пенсію на 200 грн менше.

Через перенесення підвищення мінімалки на п'ять місяців, з липня по грудень, українці будуть гарантовано отримувати 2400 грн (40% від мінімалки в 6 тис.грн) замість 2600 грн (40% від 6,5 тис. грн).

Також Уряд ініціює урізання фінансування ПФУ на 8,5 млрд. і такий крок, як попереджають експерти, може призвести до затримки виплат. В першу чергу, під ударом, можливо, опиниться індексація пенсій, запланована на березень 2021 року.

Нагадаємо, в грудні 2020 року мінімальна пенсія зросте з 1712 до 1769 гривень. Ця надбавка пов'язана з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні.

Доплати отримають всі, чиї надбавки залежать від прожиткового мінімуму.

Також ми розповідали, що середній розмір пенсії в нашій країні становить - 3 410,60 гривень. Найбільші виплати у колишніх суддів, на їх довічне грошове утримання виділяється по 52 тисячі.

Нагадаємо, що розмір субсидій для українців зріс, у Мінсоцполітики озвучили нові цифри

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