Что задумали в правительстве

Урезание бюджета от Кабмина отразится на выплатах, которые получают пенсионеры

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, правительство решило перенести повышение минималки до 6500 гривен с июля на декабрь 2021 года.

Из-за этого украинцы, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет, ежемесячно будут получать пенсию на 200 грн меньше.

Из-за переноса повышения минималки на пять месяцев, с июля по декабрь, украинцы будут гарантировано получать 2400 грн (40% от минималки в 6 тыс. грн) вместо 2600 грн (40% от 6,5 тыс. грн).

Также правительство инициирует урезание финансирования ПФУ на 8,5 млрд. И такой шаг, как предупреждают эксперты, может привести к задержке выплат. В первую очередь, под ударом, возможно, окажется индексация пенсий, запланированная на март 2021 года.

Напомним, в декабре 2020 года минимальная пенсия вырастет с 1712 до 1769 гривен. Эта надбавка связана с повышением прожиточного минимума в Украине.

Доплаты получат все, чьи надбавки зависят от прожиточного минимума.

Также мы рассказывали, что средний размер пенсии в нашей стране составляет - 3 410,60 гривен. Самые большие выплаты у бывших судей, на их пожизненное денежное содержание выделяется по 52 тысячи.

Напомним, что размер субсидий для украинцев вырос, в Минсоцполитики озвучили новые цифры

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