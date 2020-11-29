Урезание бюджета от Кабмина отразится на выплатах, которые получают пенсионеры
Об этом пишет Обозреватель.
Как известно, правительство решило перенести повышение минималки до 6500 гривен с июля на декабрь 2021 года.
Из-за этого украинцы, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет, ежемесячно будут получать пенсию на 200 грн меньше.
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Из-за переноса повышения минималки на пять месяцев, с июля по декабрь, украинцы будут гарантировано получать 2400 грн (40% от минималки в 6 тыс. грн) вместо 2600 грн (40% от 6,5 тыс. грн).
Также правительство инициирует урезание финансирования ПФУ на 8,5 млрд. И такой шаг, как предупреждают эксперты, может привести к задержке выплат. В первую очередь, под ударом, возможно, окажется индексация пенсий, запланированная на март 2021 года.
Напомним, в декабре 2020 года минимальная пенсия вырастет с 1712 до 1769 гривен. Эта надбавка связана с повышением прожиточного минимума в Украине.
Доплаты получат все, чьи надбавки зависят от прожиточного минимума.
Также мы рассказывали, что средний размер пенсии в нашей стране составляет - 3 410,60 гривен. Самые большие выплаты у бывших судей, на их пожизненное денежное содержание выделяется по 52 тысячи.
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