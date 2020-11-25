Кто станет пенсионером в следующем году

В Пенсионном фонде Украины рассказали, когда можно выходить на пенсию

В следующем году изменится возраст выхода на пенсию. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ведомства. В ПФУ рассказали детально о том, кого коснутся перемены.

Так, с первого апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода. Сейчас пенсионный возраст украинок - 59 лет и 6 месяцев, а с будущего года - 60 лет.

Женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года, могут рассчитывать на пенсию по достижению 59 лет и 6 месяцев, а остальные, родившиеся после 1 апреля 1961 года, будут получать пенсию после достижения ими возраста 60 лет.

Стоит отметить, что с первого января 2028 года пенсия в Украине будет назначаться независимо от возраста, лишь по факту 40 и более календарных лет страхового стажа.

Сейчас страховой стаж составляет не менее 27 лет, а с каждым последующем годом эта цифра будет увеличиваться. Продолжительность страхового стажа определяется на момент достижения пенсионного возраста.

Напомним, советник министра социальной политики Николай Шамбир рассказал, что в декабре 2020 года минимальная пенсия вырастет с 1712 до 1769 гривен. Эта надбавка связана с повышением прожиточного минимума в Украине.

Политик объяснил, что доплаты получат все, чьи надбавки зависят от прожиточного минимума.

Ранее мы писали, что средний размер пенсии в нашей стране составляет - 3 410,60 гривен. Самые большие выплаты у бывших судей, на их пожизненное денежное содержание выделяется по 52 тысячи 420,25 грн.

Напомним, что расчет пенсий изменится: в ПФУ раскрыли важный нюанс, "по сравнению с августом..."