Курс гривні продовжить просідати по відношенню долару

На думку експертів, подорожчання іноземної валюти продовжиться в грудні.

Аналітик Вадим Іосуб, в коментарі "РБК Украина" зазначив, що український Мінфін прийшов до домовленості з МВФ щодо бюджету на наступний рік.

Експерт переконаний, що курс долара на міжбанку буде стояти в межах 28,6 гривні, а ось готівковий долар можна буде купити за 28,5/28,7 гривні.

Згідно з даними Мінфіну, курс валют наступного тижня буде виглядати таким чином:

Варто відзначити, що в Державному бюджеті на 2020 рік був закладений курс 27 грн за долар.



Також ми повідомляли, що Міністерство фінансів України заклало в проект Державного бюджету на 2021 рік курс гривні на рівні 29,1 грн за долар.

Згідно з даними Мінфіну

Аналітики очікують, що в новому році гривня може як перевищити прогнозований курс, так просісти по відношенню до долара. Експерти стверджують, що на валютний ринок в Україні діє багато факторів.

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