Звезда "Квартал 95" Лера Товстолес решилась на откровенную фотосессию

Свежие кадры появились в личном микроблоге актрисы в Instagram.

Так, известная артистка Лера Товстолес избавилась от лифчика и прикрыла грудь одним пальто, которое ей специально пошили на заказ.

Если первое фото, на котором звезда "Квартал 95" прикрывает свое "достоинство" руками, сделано в черно-белом формате, то остальные - в привычных для глаз тонах.

"Всем доброе утро. Пока все на выходных, мы все равно трудимся. Вчера Ксюша Твердохлеб сделала мне красивые фото. Пальто, которое мне шили на заказ в ателье, получилось просто изумительное, такое пальто есть только у меня)", - написала Лера Товстолес в подписи к нескромным снимкам.

Откровенная фотосессия пришлась по душе ее поклонникам и они засыпали девушку восторженными комментариями.

"Как всегда", "Аж слюнки потекли", "Лера, это уже немножко слишком. Не показывайте всем свои загадки", "Когда обнаженка?", - написали они под публикацией актрисы.

До этого мы писали, что Товстолес похвасталась безупречной красотой.

Так, звезда "Квартал 95" решила примерить праздничное платье.

«Я мало во что верю: гороскопы, астрологи, судьба и Карты Таро - это не моя история. Но я верю, что в Новый год мы обнуляемся, можем начать совершенно новую жизнь и перевернуть все с ног на голову. Например как 2020 год нас всех вывернул но хочется конечно в лучшую сторону изменить свою жизнь», - написала артистка.

Напомним, блондинка из «Квартала 95» в соблазнительном платье решилась на признание

Как сообщала Politeka, жгучая блондинка из «Квартал 95» похвасталась сменой имиджа

Также Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" поразила внешностью, показав себя крупным планом.