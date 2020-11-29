Протягом 40 років він відвідував майже всі з'їзди фанатів "Зоряних воєн"

Відомий англійський актор Девід Проуз пішов з життя на 86-му році життя

Про це інформує BBC.

Цю інформацію вже офіційно підтвердив агент актора.

"Хай буде з ним сила завжди", - підкреслив Томас Боуінгтон, не назвавши причину смерті легенди кіно.

Девід Проуз став відомим після того, як зіграв лиходія Дарта Вейдера в легендарній трилогії "Зоряних воєн", і ним захоплювалися мільйони.

Актора підібрали на роль головного антогоніста через значну статуру - він був бодібілдером. Роль Дарта Вейдера озвучував Джеймс Ерл Джонс, оскільки акцент Проуза визнали не тим, який підійде для ролі грізного лиходія.

Протягом 40 років Девід Проуз відвідував майже всі з'їзди фанатів "Зоряних воєн", а в рідній країні його знають як супергероя на ім'я людина Кодексу Зеленого Хреста, який всіляко просуває безпеку дорожнього руху.

Раніше ми писали, що на 86-му році життя помер відомий радянський актор Армен Джигарханян. Про смерть повідомив його друг, актор Артур Согомонян.

Серце актора зупинилося через вік і хвороби, з якими боровся чоловік. Близькі ж стверджували, у легендарного актора відмовили нирки.

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