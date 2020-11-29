На протяжении 40 лет он посещал почти все съезды фанатов "Звездных войн"

Известный английский актер Дэвид Проуз ушел из жизни на 86-м году жизни

Об этом информирует BBC.

Эту информацию уже официально подтвердил агент актера.

«Да пребудет с ним сила всегда», - подчеркнул Томас Боуингтон, не назвав причину смерти легенды кино.

Дэвид Проуз стал известным после того, как сыграл злодея Дарта Вейдера в легендарной трилогии "Звездных войн", и им восхищались миллионы.

Актера подобрали на роль главного антогониста из-за внушительного телосложения – он был бодибилдером. Роль Дарта Вейдера озвучивал Джеймс Эрл Джонс, поскольку акцент Проуза сочли не очень подходящим для роли грозного злодея.

На протяжении 40 лет Дэвид Проуз посещал почти все съезды фанатов "Звездных войн", а в родной стране его знают как супергероя по имени Человек Кодекса Зеленого Креста, который всячески продвигает безопасность дорожного движения.

Ранее мы писали, что на 86-м году жизни умер известный советский актер Армен Джигарханян. О кончине сообщил его друг, актер Артур Согомонян.

Сердце актера остановилось из-за возраста и болезней, с которыми боролся мужчина. Близкие же утверждали, у легендарного актера отказали почки.

Напомним, что Ушла из жизни звезда "Дикой розы" и "Богатые тоже плачут"

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