Українцям розповіли, як не залишитися без газу після 1 січня 2021 року

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, після Нового року побутових споживачів, у яких немає спеціальних газових лічильників, можуть залишити без палива.

Але в законодавстві прописано, що побутовим споживачам можуть встановити газовий лічильник за рахунок держави. Людям потрібно звертатися до свого облгазу із заявою про встановлення індивідуального лічильника в своєму будинку.

Але також українці можуть встановити спеціальне обладнання за свій рахунок. Відповідно до закону, держава повинна компенсувати такі витрати, але механізму відшкодування грошей поки не існує.

На сьогоднішній день близько 7 млн українців не мають газового лічильника, але експерти запевняють, що така кількість побутових споживачів не будуть відключати від газу.

У Раді припустили, що терміни відключення можуть перенести до літа 2021 року, але платити таким споживачам доведеться більше через підвищення межі споживання газу.

Нагадаємо, що в Україну можуть повернутися "комунальні інспекції", метою яких буде контроль тарифів на послуги ЖКГ.

Очікується, що новий орган перевірятиме обґрунтованість тарифів на послуги ЖКГ, які зараз фактично безконтрольно встановлюються місцевими органами самоврядування. Також інспекція штрафуватиме порушників: як постачальників, так і споживачів послуг.

Нагадавши, Тарифи на газ у грудні, до чого готуватися українцям

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