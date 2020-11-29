"Государство должно компенсировать такие затраты, но..."

Украинцам рассказали, как не остаться без газа после 1 января 2021 года

Об этом пишет Обозреватель.

Как известно, после Нового года бытовых потребителей, у которых нет специальных газовых счетчиков, могут оставить без топлива.

Но в законодательстве прописано, что бытовым потребителям могут установить газовый счетчик за счет государства. Людям нужно обращаться к своему облгазу с заявлением об установлении индивидуального счетчика в своем доме.

Но также украинцы могут установить специальное оборудование за свой счет. Согласно закону, государство должно компенсировать такие затраты, но механизма возмещения денег пока не существует.

На сегодняшний день около 7 млн украинцев не имеют газового счетчика, но эксперты уверяют, что такое количество бытовых потребителей не будут отключать от газа.

В Раде предположили, что сроки отключения могут перенести до лета 2021 года, но платить таким потребителям придется больше из-за повышения преденормы потребления газа.

Напомним, что в Украину могут вернуться "коммунальные инспекции", целью которых будет контроль тарифов на услуги ЖКХ.

Ожидается, что новый орган будет проверять обоснованность тарифов на услуги ЖКХ, которые сейчас фактически бесконтрольно устанавливаются местными органами самоуправления. Также инспекция будет штрафовать нарушителей: как поставщиков, так и потребителей услуг.

Напомним, Тарифы на газ в декабре, к чему готовиться украинцам

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