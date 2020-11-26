Остаться без газа в квартирах рискуют некоторые украинцы

Согласно закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", жилища украинцев должны быть оснащены индивидуальными газовыми счетчика. Причем установить их должны бесплатно, пишет «Обозреватель».

Такие расходы включаются в тариф "на распределение газа". Поэтому устанавливать счетчики украинцам должны за счет газораспределительных компаний или за счет бюджета.

Есть два сценария, как украинцы могут установить счетчик газа:

Обращаться к своему облгазу с заявлением об установлении индивидуального счетчика в своем доме.

Установить счетчик газа самостоятельно. При этом все расходы должен компенсировать облгаз. Правда, механизм такого возмещения пока отсутствует.

С 1 января 2021 года в квартиры украинцев, где нет счетчика, могут прекратить поставки газа. В общем 2,3 млн семей не имеют приборов учета, а это около 7 млн человек.

При этом руководитель коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко говорит, что такое количество потребителей отключать не будут.

В профильном комитете Рады полагают, что скорее всего могут бать больше времени на установку счетчиков, сроки могут продлить до июля.

Но особо радоваться здесь все равно не чему, ведь хотя газ и не отключат, но без счетчика платить придется больше, могут перевести на предельные нормативы потребления голубого топлива.

Например, если сейчас с газовой плитой в квартире, где прописано 4 человека, нужно платить за 13,12 кубометра газа (из расчета по нормативу 3,28 кубометра на человека), то уже с нового года оплачивать придется 39,2 кубометра (9,8 куба на человека). Сумма в платежке может вырасти примерно с 115,5 до 156,8 грн. Если есть только газовая плита, но нет горячего водоснабжения, то суммы в платежках могут вырасти с 189,7 до 644,1 грн.

Напомним, ранее в «Нафтогазе Украины» сообщили, что цена для клиентов в декабре останется на уровне ноября и составит:

6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный";

6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".

Данные расценки указаны без учета стоимости распределения, ведь за доставку газа люди платят облгазам.

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