"Якщо не спрацювало, будемо коригувати..."

Українців можуть очікувати чергові обмеження на карантині

Так, у Верховній Раді попередили, карантин вихідного дня може бути відкоректований.

Про це заявив нардеп і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу, пише РБК.

За його словами, карантин вихідного дня можуть переглянути після того, як глава МОЗ Максим Степанов озвучить доповідь про ефективність карантину вихідного дня.

"Наступного тижня будемо слухати доповідь, чи спрацювало це і наскільки. Будемо робити якийсь ретроспективний аналіз цієї ініціативи. Якщо не спрацювало, будемо коригувати", - попередив парламентарій українців про можливий перегляд карантину вихідного дня.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заговорив про введення жорсткого локдауну в Україні.

За його словами, сценарію з введенням жорсткого локдауну в МОЗ не виключають, але найближчим часом його не буде.

"У будь – якому випадку, якщо потрібно буде вводити жорсткі обмеження, ми за 7 - 10 днів повідомимо їх чіткий перелік", - попередив Степанов.

Він додав, що епідемічна ситуація в Україні вельми небезпечна, але показники поки не досягли критичного рівня. Наприклад, в середньому по країні ліжка для пацієнтів з китайським вірусом в лікарнях заповнені менше, ніж на 50%.

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