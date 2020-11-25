Кабмин планирует ввести жесткий карантин на период новогодних праздников

Как сообщает Politeka.net, правительство разрабатывает меры, чтобы ограничить рост заболеваемости в декабре-январе. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал подробности во время заседания, которое министры провели 25 ноября.

Чиновник отметил, что праздничные мероприятия приведут к увеличению количества заболевших китайским вирусом. Во избежание плачевных последствий Кабмин готов и вовсе ввести полный локдаун.

"Встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми - все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать", - заявил Денис Шмыгаль. - "Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации... Это взвешенная альтернатива карантину выходного дня".

Премьер обратил внимание, что сейчас все регионы Украины находятся в "красной" или "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Сейчас действует карантин выходного дня, его результаты проявятся в первых числах декабря, но уже сейчас фиксируют снижение перемещений граждан.

"Результатом должно быть плато по количеству заболевших. Определенное улучшение уже сегодня есть", - подчеркнул Шмыгаль. - "У нас, фактически, две недели, как стабилизировалось количество больных в больницах на уровне 27-28 тысяч. Мы не переходим отметку в 30 тысяч".

Напомним, Шмыгаль сделал срочное заявление по карантину, «Если не сработает…»

Как сообщала Politeka, измученные карантином украинцы показали власти свое мнение, неприличные кадры.

Также Politeka писала, что новые наказания вступают в силу с 21 ноября, что под запретом: "Штраф до 255 гривен".