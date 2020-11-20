В Украине с субботы, 21 ноября, начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах

Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, то есть в данном случае уже завтра.

В законе прописано, что штрафовать будут за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно. При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен). Штрафы могут выписывать уполномоченные представители местных властей, полицейские, а также сотрудники Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Также добавим, что 21-22 ноября будет действовать карантин выходного дня, когда работают только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки и заправки. А вот посидеть в кафе или ресторане нельзя, можно только заказать еду на вынос.

Отметим, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что правительство рассматривает вариант введения более жестких мер, чем карантин выходного дня - локдауна на несколько недель, который может быть введен либо 10-15, либо 20-25 декабря.

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