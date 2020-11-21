В Украине могут ввести полный локдаун в связи с ухудшением ситуации с распространением китайского вируса, однако точная дата пока неизвестна

Об ужесточении карантинных мер на своей странице в Фейсбук рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство готово обратиться к таким мерам, если карантин выходного дня не принесет результатов.

«Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, но – это план Б, если не сработает карантин выходного дня», - сообщил премьер.

Он отметил, что сейчас введение более жестких карантинных мер обсуждается с мэрами украинских городов, представителями бизнеса, а также эпидемиологами и инфекционистами. Шмыгаль уточнил, что ситуация по каждому региону анализируется отдельно.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что у правительства пока нет четкой даты введения локдауна.

Добавим, что в Украине постепенно ужесточаются карантинные меры. Так, с 21 ноября украинцев начали штрафовать за отсутствие масок в общественных местах.

Это предусматривает закон, который сегодня был опубликован в издании "Голос Украины". При этом законом установлено, что респиратор или защитная маска должна закрывать нос и рот.

Размер штрафа составит от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривен).

Напомним, новый локдаун в Украине: Атаманюк назвал возможные даты жесткого карантина, что важно знать.

Как сообщала Politeka, измученные карантином украинцы показали власти свое мнение, неприличные кадры.

Также Politeka писала, что новые наказания вступают в силу с 21 ноября, что под запретом: "Штраф до 255 гривен".