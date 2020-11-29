Фахівці розповіли, як метеошторм вдарять по українцях

Про це інформує прес-служба Лабораторії ФІАН.

Грудень запам'ятається українцям одразу кількома магнітними бурями, а голови болітимуть навіть у новорічну ніч.

Перша магнітна буря в останньому місяці 2020 року очікується 3 і 4 грудня. Експерти попереджають, що в ці дні можливе погіршення самопочуття, головні болі, втрата концентрації, сонливість і дратівливість.

Інша невелика буря очікується також 10 грудня. А ось сильний метеошторм українці відчують на собі 19 числа. У лабораторії попереджають, що ця буря буде дуже потужною і може привести до серйозних наслідків, а її прямий вплив відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.

А ще одна магнітна буря вдарить по землі в період з 30 по 31 грудня. Тому геомагнітний сплеск українці можуть відчути на собі навіть у новорічну ніч.

У такі дні вчені з медиками рекомендують добре висипатися, дотримуватися правильного харчування, а також забути про алкоголь і сигарети.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно уникати сильного навантаження і тримати під руками всі необхідні лікарські препарати і телефон для консультації з лікарем. А поліпшити самопочуття після магнітних бур можна за допомогою прогулянок на свіжому повітрі, контрастного душу і повноцінного сну.

Нагадавши, потужна магнітна буря атакує в листопаді, як уберегти організм

Як повідомляла Politeka, магнітні бурі накриють Україну в листопаді, розкриті дати найпотужнішого удару

Також Politeka писала, що по українцях вдарила найпотужніша магнітна буря за рік