В следующем месяце на Землю обрушится мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней

Как сообщает ФИАН, всего в ноябре будет наблюдаться семь магнитных бурь. При этом одна из них затянется почти на неделю. И все это после того, как в октябре на Землю обрушилась самая мощная магнитная буря в 2020 году.

Первый магнитный всплеск ноября не заставит себя ждать: он произойдет уже первого числа.

Эксперты сообщают, что изменения солнечной «погоды» разной силы и продолжительности будут наблюдаться весь ноябрь, однако самая сильная магнитная буря месяца придется на его вторую половину. По прогнозам, она состоится 21 ноября и достигнет уровня G2.

Специалисты предупреждают, что небольшие магнитные бури пройдут 1, 7, 16, 23, 24, 25 ноября. Самая сильная магнитная активность будет наблюдаться с 17 по 22 число, а ее пик придется на 21 ноября.

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие не только метеозависимых, но и абсолютно здоровых людей. В эти дни рекомендуется контролировать давление, принимать обезболивающее в случае возникновения головной боли, а также ограничить физическую активность.

Врачи также напоминают о важности правильного питания в дни магнитных бурь. В рацион рекомендуют добавить продукты, содержащие калий, кальций и магний, которые способствуют правильной работе сосудов.

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