Украинцев "атаковала" мощная магнитная буря

Пик быстрых и сильных изменений в магнитном поле Земли пришелся на 27 сентября. По информации экспертов, это самая мощная магнитная буря за весь год.

Под влияние колебаний попали даже те, кто не склонен к метеозависимости.

Люди чувствуют упадок сил, головную боль, раздражение, снижение концентрации, скачки давления и другие неприятные состояния до 28 сентября.

Кроме того, по сообщению синоптиков, ситуацию усложнит погода. Так, на конец месяца прогнозируется резкое изменение погоды, что создаст дополнительные причины для плохого самочувствия.

Стоит отметить, чтобы легче пережить магнитные бури, эксперты дают несколько важных советов.

В первую очередь нельзя переутомляться, а людям, имеющими хронические заболевания следует носить с собой лекарства. Рекомендуется побольше гулять и соблюдать диету, отказаться от тяжелой пищи.

Кроме того, можно проводить профилактические меры, чтобы легче переносить перепады. Например, раз в день принимать контрастный душ, раз в неделю плавать в бассейне.

А перед магнитными бурями следует принять успокаивающую ванну с хвоей и морской солью.

Обычно влиянию таких явлений подвержены гипотоники и гипертоники, поэтому первым - стоит пить тонизирующие травяные настойки, а вторым - следует пить больше воды и есть меньше соленых блюд.

Напомним, влиянию магнитных бурь поддаются от 10 до 20% молодых людей, которые имеют повышенную чувствительность к геомагнитным возмущениям. Однако чем старше человек, тем хуже организм реагирует на плохую космическую погоду.

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