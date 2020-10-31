Украинцам следует готовиться к очередной затяжной магнитной буре

Об этом информирует Лаборатория ФИАН.

Как утверждают ученые, в последнем осеннем месяце магнитные бури будут не такими сильными, как в октябре.

Однако этот удар из Космоса принесет массу проблем украинцам.

По прогнозам Лаборатории, до 20 ноября магнитосфера будет относительно спокойной, но с 19 по 21 ноября ожидается магнитная буря.

Стоит отметить, что в эти дни на себе ощутят удар из Космоса метеозависимые украинцы. Но не исключено, что головные боли и проблемы со сном могут беспокоить и простых граждан.

В самые "опасные" дни медики и ученые рекомендуют не перетруждаться на работе и по возможности высыпаться. Нужно отказаться от энергетиков, алкоголя, жирной пищи и кофеина, и больше времени проводить на свежем воздухе.

Не стоит забывать, что во время магнитных бурь со стрессом можно бороться с помощью настоек валерианы, пустырника и пиона.

Артериальное давление и кровообращение нормализируют чаи с малиной, земляникой, мятой, шиповником, мелиссой, зверобоем. Они также хороши при профилактике головных болей и головокружений.

Активные спортивные занятия в этот период лучше заменить йогой, поменьше садиться за руль и носить с собой набор необходимых медикаментов.

Напомним, украинцев предупредили об уникальном явлении, что нужно знать о звездопаде Персеиды.

Как писала Politeka, Мощные магнитные бури обрушатся на украинцев, как уберечься: названы опасные даты

Также Politeka писала, что Сильнейшая магнитная буря обрушится на украинцев с 20 октября