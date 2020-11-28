Американська модель Ебігейл Речфорд, яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни, вразила розміром "диньок" без одягу

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Зробила фото, але це тривало довше, ніж здається», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Речфорд постає перед фанатами в міні-бікіні білого кольору, яке ледь вміщається в кадр. Крім того, модель вирішила здатися без верху, прикривши значні обсяги рукою.

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«Дуже красиво виглядаєш», «насолода спостерігати за тобою», «неймовірна», «дуже круто! Це пожежа», «ти знаєш, що дуже мила?», «я хочу більше друзів-будеш одним з них», «занадто гаряче виглядаєш», - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників чуттєвим чином в чорному мереживі.

Популярна модель кілька років працює з чоловічими журналами, знімається для глянцю, дає інтерв'ю і продовжує займатися успішною рекламою мереживної білизни й піжам. Дівчина прославилася завдяки привабливій зовнішності та сміливим образам. Вона не соромиться свого тіла, тому в Instagram ділиться кращими фото зі своїх останніх робіт.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані.

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі.

Також Politeka повідомляла, що Ебі Речфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді.