Американська модель Ебігейл Речфорд, яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни, вразила розміром "диньок" без одягу
Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Зробила фото, але це тривало довше, ніж здається», - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Речфорд постає перед фанатами в міні-бікіні білого кольору, яке ледь вміщається в кадр. Крім того, модель вирішила здатися без верху, прикривши значні обсяги рукою.
"Наречена" Харламова в розчахнутій кофтині похвалилася своїми головними ласощами: "Володарка розкішних..."
"Холостячка" Мішина з глибоким декольте підкорила своєю чуттєвістю: "Як же хочеться..."
Фігуриста Анфіса Чехова кокетливо задерла спідницю, викликавши заздрість: "Красиво жити не заборониш"
Орбакайте без штанів вразила безсоромністю під ялинкою, Пугачовій краще не дивитися: "Що це?"
«Дуже красиво виглядаєш», «насолода спостерігати за тобою», «неймовірна», «дуже круто! Це пожежа», «ти знаєш, що дуже мила?», «я хочу більше друзів-будеш одним з них», «занадто гаряче виглядаєш», - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників чуттєвим чином в чорному мереживі.
Популярна модель кілька років працює з чоловічими журналами, знімається для глянцю, дає інтерв'ю і продовжує займатися успішною рекламою мереживної білизни й піжам. Дівчина прославилася завдяки привабливій зовнішності та сміливим образам. Вона не соромиться свого тіла, тому в Instagram ділиться кращими фото зі своїх останніх робіт.
Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані.
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі.
Також Politeka повідомляла, що Ебі Речфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді.