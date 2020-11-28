Американська модель Ебігейл Речфорд, яка є однією з найбільш високооплачуваних моделей нижньої білизни, вразила розміром "диньок" без одягу

Як розповідає Politeka, знімком знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Зробила фото, але це тривало довше, ніж здається», - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Речфорд постає перед фанатами в міні-бікіні білого кольору, яке ледь вміщається в кадр. Крім того, модель вирішила здатися без верху, прикривши значні обсяги рукою.

«Дуже красиво виглядаєш», «насолода спостерігати за тобою», «неймовірна», «дуже круто! Це пожежа», «ти знаєш, що дуже мила?», «я хочу більше друзів-будеш одним з них», «занадто гаряче виглядаєш», - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників чуттєвим чином в чорному мереживі.

Популярна модель кілька років працює з чоловічими журналами, знімається для глянцю, дає інтерв'ю і продовжує займатися успішною рекламою мереживної білизни й піжам. Дівчина прославилася завдяки привабливій зовнішності та сміливим образам. Вона не соромиться свого тіла, тому в Instagram ділиться кращими фото зі своїх останніх робіт.

Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані.

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