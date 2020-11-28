Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая является одной из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья, впечатлила размером «дынек» без одежды

Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Сделала фото, но это длилось дольше, чем кажется», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Рэтчфорд предстает перед фанатами в мини-бикини белого цвета, которое едва вмещается в кадр. Кроме того, модель решила показаться без верха, прикрыв внушительные объемы рукой.

«Очень красиво выглядишь», «наслажденье наблюдать за тобой», «невероятная», «очень круто! Это пожар», «ты знаешь, что очень милая?», «я хочу больше друзей – будешь одним из них», «слишком горячо выглядишь», - пишут ее поклонники.

Как мы рассказывали ранее, Эбигейл Рэтчфорд соблазнила фанатов новым чувственным образом в одном кружеве.

Так, модель уже несколько лет сотрудничает с мужскими журналами, снимается для популярных глянцев и дает интервью, параллельно занимаясь рекламой белья и не только.

Красотка явно без стеснения демонстрирует достоинства тела, благодаря чему Рэтчфорд достаточно быстро удалось "покорить" Instagram.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу.

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе.

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди.