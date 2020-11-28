Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая является одной из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья, впечатлила размером «дынек» без одежды
Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Сделала фото, но это длилось дольше, чем кажется», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Рэтчфорд предстает перед фанатами в мини-бикини белого цвета, которое едва вмещается в кадр. Кроме того, модель решила показаться без верха, прикрыв внушительные объемы рукой.
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«Очень красиво выглядишь», «наслажденье наблюдать за тобой», «невероятная», «очень круто! Это пожар», «ты знаешь, что очень милая?», «я хочу больше друзей – будешь одним из них», «слишком горячо выглядишь», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали ранее, Эбигейл Рэтчфорд соблазнила фанатов новым чувственным образом в одном кружеве.
Так, модель уже несколько лет сотрудничает с мужскими журналами, снимается для популярных глянцев и дает интервью, параллельно занимаясь рекламой белья и не только.
Красотка явно без стеснения демонстрирует достоинства тела, благодаря чему Рэтчфорд достаточно быстро удалось "покорить" Instagram.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу.
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе.
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди.