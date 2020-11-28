Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес порадовала поклонников естественным кадром без обработки

Джей Ло смело можно награждать титулом «Иконы стиля», ведь в 51 год артистка не только выглядит лет на двадцать моложе, но и всегда появляется на публике в роскошных нарядах. Благодаря занятиям спорту, борьбе и латиноамериканским танцам Лопес получила безупречное и подкачанное тело. Похоже, ее карьера в шоу-бизнесе была бы невозможна без титанического труда и умения расставлять приоритеты.

Певица тренируется очень много, поэтому на фан-аккаунтах часто можно увидеть фото с занятий Дженнифер, а также видео с тренировок в спортзале или танцевальном зале с подтанцовкой. Так как Лопес не дает себе выходных, она уверяет, что это и есть ее залог успеха.

На фото можно заметить, что звезда даже без макияжа и фотошопа выглядит и правда замечательно, а ее кожа все также блестящая и выглядит очень ухожено.

Танцы в жизни звезды играют важную роли. При этом у нее нет классического танцевального образования, но она учится у лучших хореографов всю жизнь, а накануне собственного пятидесятилетия актриса решила научиться танцевать и на пилоне. Это потребовалось для съемок в картине «Стриптизерши».

Чтобы привлекать внимание, Лопес достаточно выйти в свет, надев короткое платье и использовав минимум макияжа. Так как в 51 Лопес выглядит моложе лет на двадцать своего возраста, поклонники постоянно нахваливают звезду и восхищаются её красотой.

Дженнифер подбирает пикантные образы, нередко оголяющие ее тело самым неожиданным образом, однако наряды в стиле офисных леди также оценивают в сети. В своем Инстаграм Лопес недавно посветила ухоженными ножками и показала также, как устала после целого дня на высоких каблуках.

«💕 Посмотри на них, посмотри на нас ... 💕 @dsw #JLoJenniferLopez 📸», - шутливо пишет Лопес под новым постом.

Вот что отвечают в сети:

«Можешь быть со мной на 100% честным; даже кожа от нее горит; Боже мой, я был первым, кто это увидел, я люблю тебя, jlo💜; Такая великолепная 😍💕; самая идеальная женщина; 😍; все позавидуют такой🔝🔝🔝🔝; охота началась, прогиб😻; целый океан страсти💦💦; Ее DM собираются взорвать в 10 раз больше, чем обычно; Самая недооцененная обувь! 🦋💙».

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

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