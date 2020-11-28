Відома російська співачка Лоліта Мілявська показала себе у святковому образі

Лоліта здалася цього разу в шикарній" золотій " сукні і з намистом на шиї. У красуні були відкриті плечі і можна помітити, що зірка була в цей раз без білизни. Співачку ніяк це не бентежило і вона хвалилася величезним декольте. Кадри вийшли цікавими і привернули увагу фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Де я така, поки не скажу. Тільки в новорічних зйомках можна приміряти таке", - написала Лоліта.

Фанати подивилися ролик понад 200 тисяч разів і написали коментарі:

"А я знаю де ви така красуня і на яких зйомках)))", "в минулому житті напевно була королевою", "ось вона - справжня королева", "Шикарно виглядаєте, Лоліта!!!", "Яка талія, плічка, красоточка така!", "Виглядаєте приголомшливо!", "Дорога Лоліта, дуже йде таке вбрання всім нам жінкам!!!!", "Лола красуня ) повний захват", "обожнюю вас, почуття гумору як завжди на висоті", "Боже, яка красива".

Повідомлялося, що популярна російська співачка Лоліта Мілявська потрапила в ДТП.

Лоліта рухалася по одній з московських вулиць, коли її підрізав сріблястий Nissan. Під час зіткнення іномарка отримала пошкодження в бічній частині, але не дуже серйозні.

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