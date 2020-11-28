Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, порадувала виглядом в одній білизні

Російська красуня не любить соромитися під час роботи над черговою фотосесією. Дівчина показує свої достоїнства в самих різних образах і завжди намагається підкреслити красу всіма можливими способами.

Справа в тому, що Настя є моделлю з нестандартними формами, і щоб популярність в Instagram продовжувала зростати, вона викладає досить відверті кадри. На фан-акаунтах також публікують особисті кадри зі знаменитістю і залишають свої коментарі з приводу її зовнішності. Неприродно тонка талія і бюст шостого розміру завжди звертають на себе увагу.

Як видно на кадрі, Настя виглядає дуже привабливо і яскраво навіть у простій білизні, ось що пишуть під самим фото:

«Красиво 😍; Мені подобається ця поза; Чудова краса 😘; Мій Господь, ти Ангел, такий гарний; Ти з іншої планети; Люблю цю красиву блондинку і чудову 😍; Мені подобається твоє тіло😍🌹🌹; Так жарко люблю тебе; Вау, вау, вау, ти шикарна; Ця позиція дійсно хороша для суворого покарання😉😘😎; вміє показати полуничку🍓🍓».

Ми також писали, що дівчина з пишними формами і неприродно тонкою талією прославилася ще шість років тому, коли вперше її помітив російський фотограф і запропонував фотосесію, яка склала Квітко її перше портфоліо. Завдяки цим знімкам дівчину помітили і вже через деякий час вона поїхала в США.

Анастасія навіть встигла попрацювати в компанії Каньє Уеста, проте через небажання худнути (при низькому зростанні модель важить більше 70 кг), дівчина припинила співпрацю з брендом. Тим не менш, Російська Кардашьян, як прозвали дівчину, продовжує епатувати публіку.

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