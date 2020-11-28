Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, порадовала видом в одном белье

Российская красотка не любит стесняться во время работы над очередной фотосессией. Девушка показывает свои достоинства в самых разных образах и всегда старается подчеркнуть красоту всеми возможными способами.

Дело в том, что Настя является моделью с нестандартными формами, и чтобы популярность в Инстаграм продолжала расти, она выкладывает довольно откровенные кадры. На фан-аккаунтах также публикуют личные кадры с знаменитостью и оставляют свои комментарии по поводу ее внешности. Неестественно тонкая талия и бюст шестого размера всегда обращают на себя внимание.

Как видно на кадре, Настя выглядит очень привлекательно и ярко даже в простом белье, вот что пишут под самим фото:

«Красиво 😍; Мне нравится эта поза; Великолепная красота 😘; Мой Господь, ты Ангел, такой красивый; Ты с другой планеты; Люблю эту блондинку красивую и чудесную 😍; Мне нравится твое тело😍🌹🌹; Так жарко люблю тебя; Вау, вау, вау, ты шикарная; Эта позиция действительно хороша для сурового наказания😉😘😎; умеет показать клубничку🍓🍓».

Мы также писали, что девушка с пышными формами и неестественно тонкой талией прославилась еще шесть лет назад, когда впервые ее заметил российский фотограф и предложил фотосессию, которая составила Квитко ее первое портфолио. Благодаря этим снимкам девушку заметили и уже через некоторое время она уехала в США.

Анастасия даже успела поработать в компании Канье Уэста, однако из-за нежелания худеть (при низком росте модель весит более 70 кг), девушка прекратила сотрудничество с брендом. Тем не менее, российская Кардашьян, как прозвали девушку, продолжает эпатировать публику.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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