У резиденцію принца Гаррі і Меган Маркл у Великобританії переїдуть нові жителі

Коли члени королівської сім'ї прийняли рішення виїхати в США, резиденцію "Фрогмор" почали називати "будинком розбрату". Але пустував будинок лише кілька місяців, адже на початку листопада вже велася підготовка до заселення в будинок нових мешканців, пишуть Дни24.

Виявилося, що внучка Єлизавети II, принцеса Євгенія і її чоловік вирішила заселитися в резиденцію без відома Єлизавети II, звернувшись безпосередньо до принца Гаррі і Меган Маркл.

У підсумку британська королева прийняла рішення передати будинок спадкоємиці на офіційному рівні. Судячи з усього, причиною переїзду стала її вагітність, так як після народження первістка сім'ї потрібна велика житлоплоща.

Варто додати, що принц Гаррі і його дружина також повинні будуть частково відшкодувати кошти, які були виділені з державної скарбниці для ремонту резиденції та інших супутніх витрат.

Нагадаємо, що після переїзду в США принц Гаррі і Меган Маркл влаштувалися в Лос-Анджелесі, проте пізніше сім'я таємно переїхала в Санта-Барбару, де купила дорогий особняк.

Після переїзду в США принц Гаррі і Меган Маркл влаштувалися в Лос-Анджелесі, проте пізніше сім'я таємно переїхала в Санта-Барбару, де купила дорогий особняк.

Нагадаємо, Єлизавета II помстилася Меган Маркл і принцу Гаррі.

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