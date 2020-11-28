В резиденцию принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании переедут новые жители
Когда члены королевской семьи приняли решение уехать в США, резиденцию "Фрогмор" начали называть "домом раздора". Но пустовал дом лишь несколько месяцев, ведь в начале ноября уже велась подготовка к заселению в дом новых жильцов, пишут Дни24.
Оказалось, что внучка Елизаветы II, принцесса Евгения и ее муж решила заселиться в резиденцию без ведома Елизаветы II, обратившись напрямую к принцу Гарри и Меган Маркл.
В итоге британская королева приняла решение передать дом наследнице на официальном уровне. Судя по всему, причиной переезда стала ее беременность, так как после рождения первенца семье потребуется большая жилплощадь.
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Стоит добавить, что принц Гарри и его супруга также должны будут частично возместить средства, которые были выделены из государственной казны для ремонта резиденции и других сопутствующих расходов.
Напомним, что после переезда в США принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Лос-Анджелесе, однако позже семья тайно переехала в Санта-Барбару, где купила дорогой особняк.
После переезда в США принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Лос-Анджелесе, однако позже семья тайно переехала в Санта-Барбару, где купила дорогой особняк.
Напомним, Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл вляпалась в новый скандал и признала свою ложь с родным отцом.
Также Politeka писала, что Принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал.