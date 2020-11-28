В резиденцию принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании переедут новые жители

Когда члены королевской семьи приняли решение уехать в США, резиденцию "Фрогмор" начали называть "домом раздора". Но пустовал дом лишь несколько месяцев, ведь в начале ноября уже велась подготовка к заселению в дом новых жильцов, пишут Дни24.

Оказалось, что внучка Елизаветы II, принцесса Евгения и ее муж решила заселиться в резиденцию без ведома Елизаветы II, обратившись напрямую к принцу Гарри и Меган Маркл.

В итоге британская королева приняла решение передать дом наследнице на официальном уровне. Судя по всему, причиной переезда стала ее беременность, так как после рождения первенца семье потребуется большая жилплощадь.

Стоит добавить, что принц Гарри и его супруга также должны будут частично возместить средства, которые были выделены из государственной казны для ремонта резиденции и других сопутствующих расходов.

Напомним, что после переезда в США принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Лос-Анджелесе, однако позже семья тайно переехала в Санта-Барбару, где купила дорогой особняк.

После переезда в США принц Гарри и Меган Маркл обосновались в Лос-Анджелесе, однако позже семья тайно переехала в Санта-Барбару, где купила дорогой особняк.

Напомним, Елизавета II отомстила Меган Маркл и принцу Гарри.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл вляпалась в новый скандал и признала свою ложь с родным отцом.

Также Politeka писала, что Принц Гарри и Меган Маркл попали в новый скандал.