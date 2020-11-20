Судебный скандал с Меган Маркл получил продолжение

Об этом пишет Сплетник.

Сперва бывшая герцогиня утверждала, что не участвовала в написании книги "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи", которую написали британские эксперты.



Но теперь выяснилось, что Меган Маркл лгала, поскольку передавала личную информацию авторам книги.

В документах, которые проходят в рамках судебного разбирательства сказано, что Меган Маркл позволила третьей стороне передать информацию двум королевским инсайдерам. Она решилась на этот шаг, поскольку боялась, что авторы книги напишут, что она якобы отвернулась от родного отца Томаса.



Тогда бывшая герцогиня была обеспокоена, что признание Томаса Маркл в СМИ о том, что она прекратила с ним общение и даже не пыталась связаться с ним, будет повторен в книге, поэтому она позволила раскрыть эту информацию.

По словам юристов, Меган Маркл также хотела приподнести эту ситуацию со своей стороны и даже разрешила своему близкому другу общаться с авторами нашумевшей книги. Громкая информация включала в себя и информацию о письме, которое Меган написала родному отцу Томасу.

Ранее мы уже рассказывали, что Меган Маркл поймали на лжи с родным отцом.

Так, жена принца Гарри рискует проиграть судебное разбирательство против британских таблоидов.

Выяснилось, что письмо к Томасу Маркл было придумано не самой герцогиней, а пресс-секретарями королевского дворца. То есть, откровенное послание Меган Маркл автоматически перестает считаться "личным творчеством", а его публикация в СМИ не нарушает "личных границ".

Напомним, раскрыта подростковая тайна Маркл

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