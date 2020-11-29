Популярні артистки звикли розбурхувати публіку новими образами, проте деякі знаменитості ніколи, незважаючи на зміни стилю, не змінюють зачіски

Представляємо вашій увазі топ-фото зірок, які звикли вражати аудиторію і при цьому ніколи не змінюють колір волосся. Спокусливі блондинки завдяки світлому відтінку можуть здивувати кожного.

На своїй сторінці в Instagram Ірина Білик частенько радує шанувальників фотографіями в неймовірно стильних і ультрасучасних нарядах, які викликають велике захоплення і завжди супроводжуються масою коментарів в мережі. А ось зміни зачіски артистки не завжди виходять вдалими, адже через постійні укладок, любові до завивок і постійної фарбування в світлий відтінок локони значно зіпсувалися. Втім, стилісти співачки з цією проблемою успішно справляються.

Розкішне волосся Тіни Кароль не дають спокою великій кількості українок, які мріють про такий же відтінку. Кожен раз Тіна розбурхує різними відтінками блонда, при цьому її секрет простий, що колорист зірки змішує кілька відтінків медового або мідного і рівномірно наносить їх на пасма. Теплі відтінки на волоссі відмінно контрастують зі шкірою співачки, через що здаються ще більш яскравими.

А ось Оля Полякова багато разів розповідала в Instagram, що дуже вдячна за своє шикарне волосся аспірину і майонезу. Аспірин вона додає в шампунь перед миттям, а з майонезу, але тільки натурального, робить 2 рази в тиждень маску. І результат, дійсно, хороший, якщо зірка дійсно робить подібну маску. У своєму влозі Оля також показувала, як фарбує волосся і укладає їх будинку.

Світлана Лобода горда володарка густих і блискучих локонів середньої довжини, які мають пряму структуру і якій легко надати бажану форму. Від природи темно-каштанові пасма забарвлює в платиновий блонд, а також іноді робить пасма золотистими або більш світлими з теплими нотками. Співачка також вибирає подовжені варіанти стрижок, незмінною деталлю є великі фактурні завитки.

Волосся телеведучої Ольги Фреймут поки що не знали інших відтінків, крім блонда, зате зачіски можуть бути найрізноманітніші. Зірка, як зазначала сама раніше, дуже чутлива до питань стилю. А оскільки інші відтінки їй просто не йдуть, вона намагається лише міняти стрижки і робити різні укладання, оновлюючи колір від світло-золотого до платинового блонда.

В одному з інтерв'ю зірка розповіла, що її волосся дуже страждають від роботи – вони ламаються, летять, як жовте листя осені.

"Але я в них багато вкладаю. Перш за все, втираю американські ампули – 3 місяці одні, потім через місяць Інші, для коренів. Я наношу кокосове масло, тільки коли перебуваю на морі і знаю, що по приїзду мене все одно буде чекати свіже фарбування. Тим не менш, того ж кокосового масла у мене 12 банок, привезених з різних островів — першого віджиму, другого віджиму, класичне, з добавками», - розповідає Леся.

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