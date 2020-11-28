Українцям встановили тарифи на комуналку, зокрема на газ на грудень 2020 року

Компанія "Нафтогаз" підвищила ціни і встановила тариф на газ для своїх клієнтів у розмірі 6,33 грн за кубометр. В результаті вартість опалення будинку площею в 70 квадратів складе близько 487 грн, передає Обозреватель.

Так, згідно з нормативами, сім'я тільки на приготування їжі витрачає 9,84 куб. м газу на місяць (62,2 грн). При цьому газовий котел і плита, згідно з нормативами сім'я витрачає 31,47 куб.м (199 грн).

З 1 серпня 2020 року змінилися умови на газовому ринку. Українці можуть самі обирати постачальника газу на вигідних для себе умовах, тому Кабмін більше не може впливати на ціни і суми в платіжках за газ.

Є десятки різних постачальників і сім'ї можуть обирати, у кого і за якими цінами купувати газ. Крім того, в 2020 за газ і за його транспортування платити потрібно окремо.

Подорожчання імпортного палива з часом призведе до зростання тарифів у платіжках простих українців.

Нагадаємо, що в Україну можуть повернутись "комунальні інспекції", метою яких буде контроль тарифів на послуги ЖКГ.

Очікується, що новий орган буде перевіряти обґрунтованість тарифів на послуги ЖКГ, які зараз фактично безконтрольно встановлюються місцевими органами самоврядування. Також інспекція буде штрафувати порушників: як постачальників, так і споживачів послуг.

Нагадаємо про нові тарифи на газ: скільки доведеться заплатити українцям у грудні, озвучені цифри.

Як повідомляла Politeka, газ можуть відключити або виставити подвійну ціну, українцям висунули умову: "До 30 Листопада...".

Також Politeka писала, що тарифи на комуналку будуть змінюватися по-новому, в Кабміні розкрили деталі.