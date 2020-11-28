У Державній службі статистики показали свіжі дані, цифри вражають

Зокрема, середня заробітна плата за жовтень досягла рекордного за 2020-й рік розміру - 12 174 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (на сьогодні 5 тис. гривень), повідомляється на сайті Держстату.

Порівняно з вереснем розмір середньої зарплати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (порівняно з жовтнем 2019 р.) - на 13,5%.

Індекс реальної зарплати в жовтні в порівнянні з вереснем поточного року склав 100,5%, а в порівнянні з жовтнем минулого року - 110,6%.

За даними Держстату, трьома найбільш висоокоплачуваними сферами в жовтні були: інформаційна сфера і телекомунікації із зарплатою 20 060 грн; фінансова і страхова діяльність – 20 511 грн та професійна, наукова і технічна діяльність -16 793 грн.

Раніше ми повідомляли, в бюджеті України виникла величезна діра в розмірі 3 млрд доларів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, коментуючи, що буде з зарплатами бюджетників.

"Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть, локшину, не хочу вас обманювати. Не все у нас так просто. Є затримки, складності. І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація абсолютно непроста, – сказав він, додавши, що грошей на важливі виплати українцям - вистачить. - Чи будуть виплачені зарплати і пенсії – я кажу вам, що категорично так".

Також ми розповідали про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перейнявся великим розривом розміру зарплати чоловіків і жінок.

За його словами, ця проблема пов'язана з дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців. Так, розрив у зарплаті становить до 25%. Голова Кабміну також додав, якщо рівність прав і обов'язків чоловіків і жінок юридично однакові в Україні, то рівність можливостей все ще вимагає серйозної роботи, адже ситуація на межі.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум підвищать, що буде з пенсіями і зарплатами.

Також Politeka писала, що українців добили новими даними по прожитковому мінімуму.