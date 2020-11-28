У Державній службі статистики показали свіжі дані, цифри вражають
Зокрема, середня заробітна плата за жовтень досягла рекордного за 2020-й рік розміру - 12 174 грн, що в 2,4 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (на сьогодні 5 тис. гривень), повідомляється на сайті Держстату.
Порівняно з вереснем розмір середньої зарплати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (порівняно з жовтнем 2019 р.) - на 13,5%.
Індекс реальної зарплати в жовтні в порівнянні з вереснем поточного року склав 100,5%, а в порівнянні з жовтнем минулого року - 110,6%.
Біда у Ольги Сумської, актриса благає українців про допомогу: "Осиротіла..."
Орбакайте без штанів вразила безсоромністю під ялинкою, Пугачовій краще не дивитися: "Що це?"
Асмус в безсоромному міні і на високих підборах змусила серця битися частіше: "Піднімається не тільки тиск!"
"Склала одяг на березі і попливла": на Одещині вчителька зробила фатальний крок, кадри трагедії
За даними Держстату, трьома найбільш висоокоплачуваними сферами в жовтні були: інформаційна сфера і телекомунікації із зарплатою 20 060 грн; фінансова і страхова діяльність – 20 511 грн та професійна, наукова і технічна діяльність -16 793 грн.
Раніше ми повідомляли, в бюджеті України виникла величезна діра в розмірі 3 млрд доларів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, коментуючи, що буде з зарплатами бюджетників.
"Я не сиджу в рожевих окулярах і не вішаю, як то кажуть, локшину, не хочу вас обманювати. Не все у нас так просто. Є затримки, складності. І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація абсолютно непроста, – сказав він, додавши, що грошей на важливі виплати українцям - вистачить. - Чи будуть виплачені зарплати і пенсії – я кажу вам, що категорично так".
Також ми розповідали про те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перейнявся великим розривом розміру зарплати чоловіків і жінок.
Нагадаємо, що прожитковий мінімум підвищать, що буде з пенсіями і зарплатами.
Також Politeka писала, що українців добили новими даними по прожитковому мінімуму.