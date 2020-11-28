Як довго українці відпочиватимуть наприкінці року

Стало відомо, скільки вихідних і свят чекає українців у грудні 2020

Не так багато свят планується на останній місяць року. Зокрема у грудні буде 22 робочих дні та 9 вихідних. До того ж, в останній місяць 2020 року відзначатимуться соціальні значущі дати і свята, в тому числі і церковні.

В останній день грудня вся Україна зустрічатиме Новий 2021 рік, прощаючись з важким 2020 роком.

Свята та значущі дати, які відзначатимуть українці в грудні 2020 року:

1 грудня - Всесвітній день боротьби проти СНІДУ, день працівників прокуратури;

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

3 грудня - Міжнародний день інвалідів;

4 грудня - День обіймів;

5 грудня - День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку;

6 грудня - День Збройних Сил України;

7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування;

9 грудня - Міжнародний день боротьби проти корупції;

10 грудня - День прав людини;

11 грудня – Міжнародний день гір;

12 грудня - День Сухопутних військ Збройних Сил України;

13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення;

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, День ліквідатора;

15 грудня - День працівників суду;

17 грудня - День працівника державної виконавчої служби;

18 грудня – Міжнародний день мігрантів;

19 грудня - День адвокатури, День Святого Миколая;

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей;

22 грудня - День енергетика, День дипломатичної служби України;

24 грудня - День працівників архівних установ;

25 грудня – католицьке Різдво.

Різдво випадає на п'ятницю, тому українці отримають тривалий вікенд - з 25 по 27 грудня.

Варто нагадати і про інші важливі свята, у зв'язку з якими не передбачено додаткових вихідних. 6 грудня держава відзначає День Збройних Сил України, а 19 грудня — День святого Миколая.

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