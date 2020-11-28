Ведуча популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва показала своє перевтілення у ванній

Як повідомляє Politeka.net, вона виклала на сторінці в соцмережі "Instagram" кадри, на яких наносить макіяж. Спочатку дівчина в ненафарбованому вигляді розташувалася біля дзеркала в чорній футболці. Насамперед вона нанесла тональний крем, потім підвела вії, напудрила щоки і нафарбувала губи блиском. Після всіх косметичних процедур Настя Івлєєва сфотографувала обличчя крупним планом і продемонструвала результат своїх зусиль.

В описі красуня натякнула, що так намагається заради свого коханого репера Елджея: "а він мені такий і каже: - люблю дивитися як ти фарбуєшся, крихітко! Ох, Доброго ранку, дівчата".

Користувачі соціальної мережі в коментарях захопилися сміливістю Насті і її зовнішнім виглядом:

"Балдіжна 🔥"; "А в чому власне проблема? Мені подобається"; "Мені теж подобається 😍 ти красуня Настя❤️"; "значить точно любить)))"; "невже так хтось ще робить)))"; "Ну ти як завжди найкрасивіша на планеті💕 😻"; "На останній фотці на Масяню схожа 😅 але все одно звичайно ж красуня)"; "А говорила фарбуватися не вміє😉 😊"; "краса-страшна сила"; "Настюшка - небезпека"; "подивився з ранку фоточки, виспався на все життя. Спати тепер страшно. 😂 "; "Що ти весь час корчитися вже не прикольно, перебір"; "Настя як спритно помічено ми прямо такі коли чаклуємо над своєю красою і.з курки перетворюємося в лебедя".

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