Ведущая популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева показала свое перевоплощение в ванной

Как сообщает Politeka.net, она выложила на странице в соцсети "Инстаграм" кадры, на которых наносит макияж. Сначала девушка в ненакрашенном виде расположилась у зеркала в черной футболке. Первым делом она нанесла тональный крем, затем подвела ресницы, напудрила щеки и накрасила губы блеском. После всех косметических процедур Настя Ивлеева сфотографировала лицо крупным планом и продемонстрировала результат своих усилий.

В описании красотка намекнула, что так старается ради своего возлюбленного рэпера Элджея: "А он мне такой и говорит: - люблю смотреть как ты красишься, детка! Ох, доброе утро, девАчки".

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились смелостью Насти и ее внешним видом:

"Балдежная 🔥"; "а в чем собственно проблема? Мне нравится"; "Мне тоже нравится 😍 ты красотка Настя❤️"; "Значит точно любит )))"; "Неужели так кто-то ещё делает)))"; "Ну ты как всегда самая красивая на планете 💕😻"; "На последней фотке на масяню похожа 😅 Но все равно конечно же красотка)"; "А говорила краситься не умеет 😉😊"; "Красота - страшная сила"; "Настюшка - опасность"; "Посмотрел с утра фоточки, выспался на всю жизнь. Спать теперь страшно. 😂"; "Что ты все время корчишься уже не прикольно, перебор"; "Настя как ловко подмечено мы прямо такие когда колдуем над своей красотой и. Из курицы превращаемся в лебедя".

Напомним, что Ивлеева из «Орла и Решки» в мини-бикини показала, как соблазняет Элджея на яхте: «Дорого и богато»

Также мы писали, что ошалевшую Настю Ивлееву поймали с другим мужчиной, Элджею стоит переживать: "Скоро всё случится".

Еще Рoliteka сообщала, что Настя Ивлеева показала, какой "булочкой" была до всенародной славы: «У меня были очень жирные…».