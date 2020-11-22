Популярный блогер и ведущая программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева уже начала готовиться к Новому Году

Как сообщает Politeka.net, звезда удивила поклонников необычным предпраздничным фото, которое опубликовала в соцсети "Инстаграм". Она украсила комнату гирляндами и надела теплый вязаный свитер, чтобы создать новогоднее настроение, и поставила перед собой колпак со "снежинками" внутри.

Настя Ивлеева села за барную стойку прямо напротив стеклянного украшения так, что видно искривленное лицо с нелепым выражением. Мужская рука из-за кадра поправила красотке волосы и заинтриговала пользователей сети. Впрочем, ведущая отметила на фото стилиста Алексея Ярославцева.

"Тук-тук, кто там?! ах да, это же новогоднее настроение!🎄☃️❄️😂", - пошутила Настя в описании к фото.

Комментаторы поделились своими впечатлениями от новой выходки знаменитости:

"Не ну богиня😂❤️"; "Это кадры с новогодней семейной фотосессии?"; "Волшебная!🤪🔥"; "Шикарна в любом случае 😍🙏😀"; "Как всегда хороша😁"; "Малышева"; "Инопланетянка😂"; "😇Забавное фото"; "Зайка такая. От тебя новогодним настроением так и прëт🤤"; "😍милашка"; "Похожа на инопланетянина из фильма "МАРС атакует"😁😁😁"; "смешно получилось ))"; "Ты просто супер, а не Настя)"; "Настя 😂 отличный настрой 😌"; "На Бузову стала похожа 😀👍🏼"; "Новый год к нам мчится, скоро всё случится".

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