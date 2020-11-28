Співачка поділилася гарячим фотосетом в образах, які покликані приголомшувати своєю сміливістю

Як повідомляє Politeka.net, Настя Каменських любить змінювати відразу кілька вражаючих спокусливих образів і обпалювати шанувальників ніжністю і пристрастю, оголюючи душу в своїх піснях.

Кілька годин тому вона показала в Instagram порцію гарячих кадрів, на яких постала в пікантних луках.

На знімках зірка відображена в довгій срібній прозорій вечірній сукні з екстремальним розрізом до стегна і шкіряних високих ботфортах-панчохах. На верх вона накинула косуху. Крізь тонку світиться тканину наряду можна розглянути її хвилюючі вигини.

Вона вибрала зачіску, яку давно полюбили шанувальники – дрібні кучері, що утворили густу об'ємну копицю. Завершальною ноткою образу став яскравий макіяж з акцентом на виразні очі Каменських та її млосний погляд.

У коментарях своєму кумиру шанувальники похвалили співачку за такий образ, замипавши її безліччю коментарів.

"Залишилося мужика знайти і працювати на себе", "я з тобою звихнулася назавжди", "мені тут на Беллатрису Лестранж схожа", "Ось це образ, просто звихнутися, мені він більше всіх подобається", " класна фотосесія. Зачіска, образ дуже зухвалий, космічний❤️"," шикарна красуня)", " Супер герла🔥","Каменських зразка 2007 року смачніше)".

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